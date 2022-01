Carioca confirma que voltaria para a TV Globo

Carioca, em conversa com Bola e Antonia Fontenelle assumiu que se surgisse um convite, voltaria para a Rede Globo.

A confirmação rolou no bate-papo entre ele, Bola e Antonia Fontenelle no Ticaracaticast.

Boa ou ruim, o fato é que muitos famosos sonham em trabalhar na rede Globo e entre os que já estiveram por lá, muitos retornariam para a emissora carioca. Talvez por suas diretrizes ou pela visibilidade de fazer parte dos contratados da emissora mais assistida da tv aberta.

Foto: Reprodução

Um deles é Carioca (Pânico), hoje com o podcast super bombado que faz em parceria com Bola, o Ticaracaticast. O podcast já recebeu uma série de famosos e as conversas são sempre muito boas e cheias de revelações por parte dos entrevistados, mas também, pelos entrevistadores.

E sabe por que estou dizendo isso? Porque Carioca revelou a Bola e Fontenelle que voltaria para a Globo, caso o convite fosse bom!

Foto: Reprodução

Aliás, Carioca ponderou quando Fontenelle falou horrores da Globo, tanto que ela o chamou de advogado do diabo!

E aí Globo, tem uma vaguinha para o Carioca aí?