Misericórdia! Túlio vai pegar Rebeca e Felipe no flagra!

Tá pegando fogo minha gente! Fortes emoções na novela “Um Lugar ao Sol” e sabe por que? Túlio (Daniel Dantas) descobrirá o romance entre Rebeca (Andréa Beltrão) e Felipe (Gabriel Leone).

Já faz um tempo que a modelo veterana não encontra o boy gatíssimo Felipe. Até aí tudo ok, aquela coisa que a gente conhece… longe dos olhos mas perto do coração!

Pois bem, os dois se encontrarão por acaso e Felipe oferecerá uma carona para Rebeca. Ela aceitará e no interior do carro, ele a beijará… vai vendo!

Ela pedirá para que rapaz não faça isso e ele retrucará dizendo para que ela não faça isso com ele, e ainda irá ressaltar que ela o abandonou. Aquele joguinho do “não quero, mas me pega agora”, sabem como?

O que eles não vão contar é que ao estarem se beijando, Túlio chegará e acabará com a festa. Ele baterá no vidro do carro e ainda falará para o casal: “Desculpe interromper”. Logo Rebeca vai pedir para o vilão que eles subam para o apartamento para conversar e Túlio será irônico: “Nós três?”

Ela ainda pedirá por favor para que ele não se comporte assim. O vilão ainda falará para a filha de Santiago (José de Abreu) para que subam os dois e fiquem à vontade… Ui! Ficou nervosinho Túlio? Eu acho é pouco e você merece mais!