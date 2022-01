Grey’s Anatomy está fora do catálogo da Netflix? Como assim? Não sei lidar com esta notícia!

Uma notícia pegou os fãs de Grey’s Anatomy de surpresa. A série, agora está oficialmente fora do catálogo da Netflix.

Já haviam rumores de que a série estaria fora do catálogo da plataforma a partir de janeiro, mas agora é oficial.

Muito se falou sobre a saída de Grey’s Anatomy do catálogo da plataforma de streaming Netflix. Várias foram as notícias que saíram em sites e redes sociais, mas nenhuma era confirmada.

Desta vez é real! Grey’s Anatomy não está mais entre as opções de séries oferecidas pelo canal de streaming e consequentemente novas temporadas não chegarão também!

Foto: Reprodução

A notícia pegou os fãs de surpresa, que lamentaram a saída da série, afinal, são 18 temporadas de uma das produções mais populares do mundo quando se trata do segmento de séries de tv.

Esta saída se deu por conta do fim do contrato da Netflix com a Disney, que detém os direitos de várias séries. E diga-se de passagem, muitos sites especializados em séries de TV, têm contado que rola uma briga entre as gigantes plataformas, já que a intenção da Disney é investir em sua plataforma e esvaziar as outras removendo seus produtos.

Foto: Reprodução

A série narra a vida de médicos e pacientes em seu dia a dia. Seu trabalho, a rotina de um hospital, suas histórias e seus amores.

Os únicos países a continuarem a exibir Grey’s Anatomy são Canadá e Estados Unidos. Injustiça!