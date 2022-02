Provocações dentro e fora do BBB: adm’s dos perfis de Arthur Aguiar e Maria trocam alfinetadas

Após a discussão entre Arthur e Maria no jogo da discórdia, os responsáveis dos perfis dos brothers se provocam

O jogo da discórdia desta semana deu no que falar. Arthur Aguiar e Maria protagonizaram uma das discussões que rolou na dinâmica e também, depois do programa ao vivo. Acontece que, os adm’s do ator postaram no Twitter as falas da sister, só não esperavam receber a resposta do perfil dela.

“Na frente: ‘Te admiro’. No quarto: ‘Vai tomar no c*”, escreveu o perfil de Arthur.

Em resposta ao post, a equipe de Maria postou um meme que dizia: “Quando quiser brigar comigo mande um e-mail e marque hora”.

Logo em seguida, a equipe do ator retrucou: “Só não vale visualizar o e-mail e sair correndo hein”.

A equipe de Maria ainda continuou a brincadeira com um trecho da novela em que Arthur Aguiar participou: “Rebeldes”. Na cena, Arthur (Diego) e Lua Blanco (Roberta) estavam discutindo e acabou com um beijo.

Foto/Reprodução/Redes Sociais

Os internautas curtiram as provocações dos responsáveis dos perfis e garantiram: “Os adm’s estão rendendo mais do que o pessoal lá dentro”.