BBB 22: madrugada cheia de conversas e alfinetadas

Após a dinâmica da discórdia, alguns brothers resolveram conversar para esclarecer as coisas, outros preferiram se alfinetar

Toda madrugada pós jogo da discórdia tem que ter as conversas com explicação. Acontece que, na última segunda (31), os brothers nem esperaram a dinâmica acabar para começar o interrogatório.

Logo depois da fala de Maria, Arthur Aguiar aproveitou para questionar a sister sobre seu discurso sobre ele.

“Pra gente ter uma troca, a outra pessoa precisa estar disponível, e eu fui até você, mas você não está disponível. Então acho que seu discurso, seu raciocínio não está completo. Você deveria ter dito que não estava disponível e não queria conversar, agora dizer que não houve uma troca é errado”, disse o ator.

A sister responde: “Acho que você está sendo um pouco equivocado. Eu disse que existiu aproximação com todas as pessoas dessa casa, eu tive uma troca com você. Agora, questão de prioridade, existem outras pessoas na frente”.

“Eu estou aberta para conversar a qualquer momento”, completou Maria.

Após o programa ao vivo, tendo em vista a provocação durante a dinâmica, Maria foi até a cozinha e falou ironicamente que Arthur estava ‘de parabéns’. O ator perguntou sobre o quê e Maria se irritou, soltando um sonoro ‘vai tomar no c*’ para ele.

‘Dr’ entre Naiara e Tiago

Parece que a cantora não gostou muito da fala do amigo e foi conversar com o brother. Ela reclamou de algumas revelações de Tiago e se incomodou com o fato do brother tê-la categorizado como ‘já me decepcionou’. Tiago explicou que das 20 pessoas confinadas, três já o decepcionaram e que, dentre os três, Naiara ganharia disparado o posto. Ela, então, reclamou da exposição desnecessária e disse que também o categorizaria dessa forma. Depois de muito debate, os dois se entenderam.

Lavagem de roupa suja entre Natália e Laís

Naty chamou a médica para um bate-papo e disse que estranhou ter sido colocada no grupo ‘decepção’. A sister continuou dizendo que gostava muito de Laís e que ela é a única pessoa em quem Naty confia. Laís pontuou que, em alguns momentos, se sentiu ameaçada por Natália e Nat perguntou: “Que ameaça, vou te bater?”. No final, as duas se entenderam e se abraçaram.