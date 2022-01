Maíra Cardi comenta sobre rejeição de Arthur Aguiar dentro do BBB 22

Após assistir horas do ao vivo, a influenciadora contou o motivo do marido estar comendo compulsivamente dentro da casa.

Maíra Cardi, apareceu em seu Instagram desabafando sobre o confinamento e as atitudes de Arthur Aguiar. A influenciadora contou que o esposo estava muito triste e se sentindo rejeitado, sendo um dos motivos do excesso de comida que ele está consumindo.

“Gente, o Arthur colocou uma camiseta que tem um pedaço da roupa da Sophia, ele está muito triste. Vê a carinha dele assim, me corta o coração. Ele tem um sério problema com rejeição, tem a ver com a infância dele”, começou a influencer.

“Falando sério agora, é por isso que ele está comendo compulsivamente. Quando as pessoas sofrem de rejeição, e ativam esse gatilho, elas têm compulsão alimentar. Eu sei que ele está destruído. Ele está nesse lugar se sentindo acuado, com medo, rejeitado, passou o dia inteiro deitado, e é muito difícil ver ele assim”, completou.

Maíra pediu para que desejassem energias positivas a Arthur Aguiar e que tirassem Rodrigo da casa, porque ele é um dos motivos de deixar o esposo assim.

Saudade dentro da casa

Recentemente, Arthur falou sobre a esposa no confinamento e lamentou as saudades que sente. “Nunca fiquei tanto tempo sem se falar ou se ver… Nem quando a gente se separou. Sou muito ligado em cheiro. É uma parada muito importante. Estou sentindo falta do perfume dela, do cheiro dela”, explica. O brother ainda fala que pensou em levar o perfume da esposa, mas temeu que o fizesse mal nesse período de confinamento.