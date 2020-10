Cantor Zé Felipe alega ter recebido ameaças de Mallu Ohana, suposto affair de Gusttavo Lima

PUBLICIDADE

Envolvido na polêmica separação de Gusttavo Lima e Andressa Suita, Zé Felipe diz ter sido ameaçado por Mallu Ohana, apontada como suposto affair de Gusttavo Lima enquanto ele ainda era casado. O cantor disse que vai reagir caso Mallu, que é ex do jogador Dudu, do Palmeiras, cumpra a ameaça de o expor.

“Mallu, você mandou mensagem hoje para o João Victor, ameaçando, falando que ia contar coisas minhas e da Virginia. Primeiramente, você viu a gente uma vez na sua vida. A gente teve o desprazer de conhecer você. Segundo, se você começar a falar de mim e da Virginia e começar a inventar qualquer coisa, sejam um a, você se prepara, que a gente está equipado igual ao exército dos Estados Unidos”.

“As consequências são com você. Faça o que quiser”, afirmou Zé Felipe

Tudo começou com um suposto áudio que circula nas redes sociais, onde Mallu afirma que teve um caso com Gusttavo Lima durante o casamento dele com Andressa. O affair, segundo ela, teria acontecido na fazenda do cantor Leonardo.

Na noite da última segunda (29), Virgínia Fonseca, namorada de Zé Felipe, publicou uma série de vídeos desmentindo as afirmações de Mallu Ohana.

