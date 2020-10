Após áudios de Mallu Ohanna sobre Gusttavo Lima, Virgínia Fonseca detona: ‘Quer fama, mau-caráter’

PUBLICIDADE

Virginia Fonseca usou seus stories na noite desta segunda-feira (19) para negar as afirmações de Mallu Ohana sobre um suposto encontro de amigos em que ela teria ficado com Gusttavo Lima e a acusou de “querer ibope”.

Tudo começou quando um áudio em que Mallu afirma ter ficado com Gusttavo Lima foi revelado nesta segunda-feira (19) durante o quadro A Hora da Venenosa, no Balanço Geral, da Record TV.

Exclusivo! #AHoraDaVenenosa mostra provas sobre o caso de Gusttavo Lima com Mallu Ohanna. Você não pode perder! 👀 pic.twitter.com/IiJFts9TI9 — Balanço Geral (@balancogeral) October 19, 2020

Exclusivo! Mallu Ohana se contradiz ao fazer postagem desmentindo caso com cantor Gusttavo Lima. Veja na

#AHoraDaVenenosa pic.twitter.com/5tSix1u6pf — Balanço Geral (@balancogeral) October 19, 2020

“Quando aconteceu, ele falou para mim que estava separado. Faz uns dois meses, mais ou menos. Eu estava junto com Zé Felipe, Virgínia, todo mundo, aconteceu lá [na casa do Leonardo]”, diz ela, supostamente, no áudio.

O teor da conversa foi divulgado pela apresentadora Fabíola Reipert após a influenciadora digital publicar, na sexta-feira (16), uma nota negando a informação. Em um primeiro momento, em bate-papo com a produção do programa, ela afirmou que o artista teria dito que estava separado da então mulher, a modelo Andressa Suita, e, por isso, decidido ficar com ele.

“Eu já estou separada já tem sete meses. E assim, quando aconteceu, ele falou para mim que estava separado. Mas nada de… A gente não comentava muita coisa sobre isso, não”, disse Mallu, em um dos trechos.

Na sequência, ela contou que teria se encontrado com o sertanejo no sítio do cantor Leonardo, em Goiânia, Goiás. À época, Mallu Ohanna estaria acompanhada por um dos filhos do anfitrião e a namorada dele.

“Foi quando eu fui para Goiânia, quando eu estava lá. Uns três meses, se eu não me engano. Uns dois meses, mais ou menos. Eu estava na casa do Leonardo, até então. Eu estava junto, até então, com o Zé Felipe, a Vírginia, todo mundo. Aconteceu lá, aconteceu lá as coisas entre mim e ele”, completou.

Horas mais tarde, Virginia veio à público afirmar que esse momento nunca aconteceu. Ela postou um print de mensagens que mandou para Mallu pedindo explicações, mas contou que não teve resposta e por isso resolveu gravar vídeos explicando a situação.

“Ela foi no sítio em que nós estávamos e era só nós. Não tinha Leonardo nem tinha o Gusttavo. E a gente estava lá entre amigos, só a gente, e ela foi porque ela estava ficando com um amigo nosso. Ou seja, ninguém aqui convidou ela”, iniciou.

“Ela foi porque estava ficando com ele, perguntou se poderia ir e ela foi. Agora, não sei de onde que ela tem a capacidade de mentir um negócio desse quando tinha mais pessoas envolvidas no assunto, achando que ninguém ia desmentir. Ela quer ibope, ela quer biscoito, ela quer fama”, disse.

“O Gusttavo Lima nunca foi em resenha com a gente, eu nunca nem estive próxima de ter qualquer intimidade com ele. E aí essa mulher vem, vira e diz que ficou com o Gusttavo numa resenha nossa. Eu tô de cara […] Se eu soubesse que ela era mau-caráter desse jeito, eu jamais teria aceitado ela ir nessa resenha”, finalizou.