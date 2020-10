Gusttavo Lima diz não ter traído Andressa Suita e se revolta: “Calúnia e difamação”

PUBLICIDADE

O cantor Gusttavo Lima resolveu se manifestar após os boatos de traição envolvendo o fim de seu casamento com Andressa Suita.

Após a jornalista Fabíola Reipert divulgar no programa “Balanço Geral”, da Record TV, nesta segunda-feira (19), áudios de Mallu Ohana, confirmando que viveu um affair com o sertanejo enquanto ainda estava casado, ele postou em seu Twitter: “Calúnia e difamação… A todos os envolvidos nesse absurdo que estão querendo me colocar, se preparem!”.

Calúnia e difamação…

A todos os envolvidos nesse absurdo que estão querendo me colocar. Se preparem !!! 👊🏻 — Gusttavo Lima (@gusttavo_lima) October 19, 2020

Para Reipert, Ohana ainda disse: “Quando aconteceu, ele falou para mim que estava separado. Faz uns dois meses, mais ou menos. Eu estava junto com Zé Felipe, Virgínia, todo mundo, aconteceu lá na casa do Leonardo”.

Vale ressaltar que o romance do casal teria acontecido mais de uma vez e, também, na casa do cantor Leonardo.