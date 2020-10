Affair entre Gusttavo Lima e Mallu Ohana é confirmado: “Ele falou para mim que estava separado”

PUBLICIDADE

A verdade veio à tona após boatos de que Mallu Ohana teria vivido um affair com Gusttavo Lima, enquanto ele ainda era casado com Andressa Suita.

A jornalista Fabíola Reipert, mostrou durante o programa “Balanço Geral”, da Record TV desta segunda-feira (19) os áudios de Mallu Ohanna confessando que realmente teria ficado com o cantor. “Quando aconteceu, ele falou para mim que estava separado. Faz uns dois meses, mais ou menos. Eu estava junto com Zé Felipe, Virgínia, todo mundo, aconteceu lá na casa do Leonardo”, disse ela.

O suposto envolvimento teria acontecido mais de uma vez e, também, na casa de Leonardo.

Na sequência da exibição da matéria, Mallu postou no stories do Instagram que teve seu WhatsApp clonado no final de semana. “Se algum amigo recebeu alguma mensagem, peço que desconsidere. Já estou tomando as providências”, escreveu na legenda do post.

