“Nosso jurídico já está tomando as devidas providências”, diz assessoria de Andressa Suita sobre fake news a seu respeito

PUBLICIDADE

Na tarde desta segunda-feira (19), a assessoria da modelo Andressa Suita, informou que a noticia de que ela teria desistido da ação ação judicial que pedia 30% do patrimônio de Gusttavo Lima, algo em torno de R$ 150 milhões, não procede. As informações são do portal R7.

“Eu não sei de onde estão tirando essas informações, a qual nenhuma delas procede. Estão colocando informações que nunca procederam e ainda criando informações falsas. Nosso jurídico já está tomando as devidas providências”, disse.

Andressa Suita e Gusttavo Lima estão separados oficialmente desde o último dia 9 de outubro. A confirmação da separação foi feita pela assessoria do cantor por meio de uma nota: “O término do casamento ocorreu após um desgaste normal da relação”, informou o comunicado.

Desde então, Andressa se pronunciou sobre o assunto apenas uma vez. A modelo deu a versão dela aos fatos e desabafou em uma sequência de vídeos postados no Instagram na manhã da última terça-feira (13).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Foi necessário ficar um pouco distante para eu poder assimilar tudo que aconteceu e está acontecendo. Assim como foi para vocês, para mim também foi um choque”, desabafou Andressa.

Ela também contou que teria sido Gusttavo que decidiu pela separação e o quanto ficou surpresa ao ser comunicada sobre o término da relação.

“Até domingo passado estava tudo bem. A gente tinha acabado de chegar de uma viagem familiar, como eu postei aqui para vocês, e, na madrugada de domingo para segunda, eu fui acordada e comunicada que não dava mais para gente continuar como um casal. Sem qualquer queixa, sem nenhum motivo e sem abertura para eu poder salvar o nosso casamento.”

A modelo revelou ainda que o casamento não era “um conto de fadas”, mas que não havia motivos para a separação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Minha vida sempre foi um livro aberto, sempre compartilhei com vocês o que era real, o que eu achava que era real. Tínhamos problemas, como qualquer outro casal, mas nada a ponto de se separar”, reforçou e disse não concordar com a decisão de Gusttavo. “O que me restou foi aceitar, não que eu esteja de acordo, mas não tinha outra escolha.”

Andressa disse que seguirá trabalhando normalmente e que continuará divulgando sua rotina com os seguidores e afirmou que seus filhos tem sido sua força.

“A minha vida precisa continuar, preciso cuidar do que tenho de mais especial na minha vida que são meus filhos e cuidar de mim também. Vou continuar seguindo para eles e por eles.”

A ex-mulher de Gusttavo Lima também agradeceu as mensagens de carinho e apoio que tem recebido dos fãs, amigos e familiares.