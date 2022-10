W3 Sul passa por limpeza de ponta a ponta

A W3 Sul recebeu uma limpeza completa executada pelo programa GDF Presente, após as obras de renovação das ruas

A W3 Sul recebeu uma limpeza completa executada pelo programa GDF Presente, após as obras de renovação das ruas. Da 502 até a 516, todas as quadras tiveram as calçadas e seus becos lavados. Cerca de 100 bocas de lobo, espalhadas pela pista, também foram higienizadas e preparadas para o tempo chuvoso que se aproxima.

O trabalho contou com a participação do Detran e de dez reeducandos da Secretaria de Administração Penitenciária (Seape) que colaboraram com a faxina. Um caminhão-pipa da Novacap forneceu toda a água usada na lavagem.

A parte residencial será feita em uma próxima etapa.

Ação frequente

“Achei maravilhoso o serviço”, elogiou a empresária Ângela Lima, dona de uma banca de revistas na 506 Sul. “Eliminaram a areia, a sujeira e, por tabela, também ratos que passam aqui. A limpeza é fundamental. E também reparei que estão esvaziando as bocas de lobo desde lá de cima. Há muito tempo não via uma ação como essa. É nota dez!”

O coordenador do Polo Central 3 do GDF Presente, Alexandro César, lembra que esse é o tipo de ação que ocorre a cada seis meses na região. “Muitas bocas de lobo ficam repletas de terra e folhas, que são arrastadas para dentro delas”, aponta. “Além disso, os becos estavam sujos, trazendo desconforto para a população”.

Meios-fios

Foto: GDF Presente

As equipes do programa também executaram nesta segunda (3) e na terça-feira (4), o serviço de fresagem nos meios-fios do início da W3 Norte. “Este trabalho do GDF Presente é um reforço fundamental na conservação do Plano Piloto”, reforça a administradora do Plano Piloto, Ilka Teodoro. ”Esses reparos contribuem com a segurança durante o fluxo de visitantes e moradores pela cidade e evitam os alagamentos na via”.

*Com informações da Agência Brasília