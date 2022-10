Agroindústrias do DF recebem certificação sanitária

Com essa conquista, que atesta a qualidade dos produtos, os estabelecimentos podem expandir as vendas por todo o território nacional

Nesta quarta-feira (5) foram entregues, na Secretaria da Agricultura (Seagri), mais três certificados de registro sanitário para agroindústrias locais. Com isso, são atualmente 102 estabelecimentos registrados na Diretoria de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal e Animal (Dipova), 11 dos quais já têm o selo de inspeção no Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi-POA).

“Este governo fica feliz com a felicidade dos outros, ao ver o crescimento de quem produz e empreende, de quem investe no agronegócio, de quem dedica amor ao que faz”, comemora o secretário de Agricultura, Candido Teles.

A subsecretária de Defesa Agropecuária da Seagri, Danielle Araújo, lembra que, com o registro sanitário, inicia-se uma nova fase para essas agroindústrias. “Todos os casos de sucesso que temos de agroindústrias são de empresas que viram a fiscalização como um parceiro e buscaram as melhorias propostas”, afirma.

Vendas expandidas

“Esse selo é de suma importância para a gente crescer em vendas, e crescer com qualidade, que é nosso principal objetivo”, afirma a proprietária da Mediterrâneo Pescados, Idalina da Silva. A empresa, localizada no do Recanto das Emas, foi uma das que receberam o selo do Sisbi-POA. Com a certificação, o estabelecimento, que comercializa peixes e camarão congelado, pode vender seus produtos em todo o território nacional.

Luciano Ferreira Six, dono da charcutaria Delícias Gourmet – charcutaria do Park Way que comercializa linguiças artesanais que recebeu o certificado de registro na Dipova -, destacou: “Nós tínhamos esse desejo, e demos uma acelerada nisso após o Encontro da Agroindústria, da Seagri. Ali desmistificamos o bicho da fiscalização; e, pela fala da Dipova e exemplo de sucesso de outras empresas, percebemos que nosso sonho também era possível. A partir de então, entramos de cabeça nesse projeto e hoje estamos aqui, vendo a nossa empresa, que é familiar, crescer. Só temos a agradecer por isso”.

A proprietária do Sítio Vila das Cabras, Ana Zélia, também comemorou a conquista – sua empresa, que produz queijos de leite de cabra, recebeu o registro artesanal junto à Dipova. “Já trabalhamos com turismo rural há algum tempo e produzimos nosso queijo para quem visita nossa propriedade; agora, com o selo de inspeção, poderemos também colocar nosso produto nas prateleiras dos mercados”, ressaltou.

Além do secretário de Agricultura e da subsecretária de Defesa Agropecuária, estiveram presentes à cerimônia de entrega dos certificados de registro sanitário a presidente da Emater, Denise Fonseca, e o diretor de Inspeção da Dipova, Marco Antônio Martins, bem como gerentes e técnicos da Dipova e da Emater.

Com informações da Agência Brasília