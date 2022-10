GDF abre 600 vagas em projeto de qualificação profissional

São 600 oportunidades para o curso de corte e costura, presencial, sendo 300 para o período matutino e 300 para o período vespertino

Foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quinta-feira (6) o edital de chamamento público do processo seletivo para seleção de participantes do centro de capacitação e qualificação profissional ‘Fábrica Social’.

São 600 oportunidades para o curso de corte e costura, presencial, sendo 300 para o período matutino e 300 para o período vespertino.

Requisitos para participar do programa:

Ser membro de família cadastrada no Programa Bolsa Família;

Ter inscrição atualizada no CadÚnico;

Ter renda familiar per capita de até R$ 200;

Residir no âmbito do Distrito Federal;

Idade mínima de 16 anos (no caso de inscrição de jovens entre 16 e 18 anos incompletos é obrigatório o preenchimento do formulário de autorização pelos pais ou responsáveis legais);

Não ter participado de nenhum processo de capacitação e qualificação no programa Fábrica Social;

Pessoas com deficiência devem apresentar laudo médico com validade máxima de 12 meses em caso de doença temporária.

Inscrições

As inscrições já estão abertas e vão até o dia 12 deste mês. Os interessados devem se inscrever por meio do site da Secretaria de Trabalho ou em qualquer unidade de atendimento da Setrab. Para auxiliar no preenchimento do formulário eletrônico, será disponibilizado atendimento nas Agências do Trabalhador, das 8h às 17h.

O sorteio dos candidatos será feito no dia 14 de outubro, por meio de sistema eletrônico de ranking socioeconômico para ocupação das vagas. A relação dos sorteados será publicada a partir do dia 17 no site da Setrab.

Os candidatos selecionados dentro do número de vagas serão convocados para matrícula em 1ª chamada. Caso restem vagas não preenchidas, os demais candidatos serão convocados em 2ª chamada, na data provável de 27 de outubro. A data para início das atividades ainda não foi confirmada.