Audiência discutirá impacto ambiental do Setor Habitacional Jóquei Clube

Estudo será apresentado na próxima terça-feira (11), em evento transmitido pelo canal do Instituto Brasília Ambiental no YouTube

O Instituto Brasília Ambiental, por meio da Superintendência de Licenciamento (Sulam), promove na próxima terça-feira (11) a audiência pública virtual de apresentação e discussão do Estudo de Impacto Ambiental (EIA/Rima) para parcelamento de solo urbano referente ao licenciamento ambiental do empreendimento Setor Habitacional Jóquei Clube, localizado na Região Administrativa do Vicente Pires.

A transmissão ao vivo será realizada no canal do YouTube do Brasília Ambiental, das 19h às 21h45, com a exposição técnica do projeto e um espaço aberto para a participação de interessados. As instruções e procedimentos para acesso ao evento já estão disponíveis no site do instituto, assim como todos os documentos e estudos.

Aqueles que quiserem participar, mas não têm acesso à internet, poderão acompanhar a reunião virtual no Sindicato da Indústria da Construção Civil no Distrito Federal (Sinduscon-DF), localizado no SIA Trecho 2/3,Lote 1.125, 2º andar – Guará. A transmissão ao vivo do evento será projetada, e haverá disponível um aparelho de celular com Whatsapp para eventual utilização do público presente.

A ideia de promover audiências públicas totalmente on-line, em formato de live, no canal do YouTube do Brasília Ambiental, surgiu em 2020, com o objetivo de se evitar a disseminação do novo coronavírus. Desde as primeiras edições, observou-se o grande sucesso de público participando da transmissão simultânea.

As audiências públicas servem para colher informações com o objetivo de aprimorar o processo e os estudos para concessão de licenciamento de atividades e empreendimentos que empregam recursos naturais ou que possam causar algum tipo de poluição ou degradação ao meio ambiente.

Com informações da Agência Brasília