Grupo é alvo de operação da PCDF após usar construtora para lavar dinheiro

A PCDF deflagrou uma operação que resultou no cumprimento de dois mandados de busca e apreensão contra envolvidos com lavagem de dinheiro

Nessa quinta-feira, 05, Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou a Operação Tijolos de Fumaça, que resultou no cumprimento de dois mandados de busca e apreensão contra suspeitos envolvidos com lavagem de dinheiro e tráfico de drogas.

A ação ocorreu a partir de investigações que duraram cerca de quatro meses e possibilitaram a identificação de pessoas envolvidas na lavagem de capitais, por meio de uma empresa de construção civil, pertencente a um dos investigados, também destinada à traficância de skunk, haxixe e MDMA.

As drogas seriam distribuídas em todo o Distrito Federal.

Como resultado do mandado de busca e apreensão em uma residência localizada em Taguatinga, um suspeito de tráfico de drogas foi preso em flagrante com cinco quilos de entorpecentes — maconha, haxixe e MDMA. Na ocasião, os policiais ainda apreenderam balanças, petrechos para o tráfico e um veículo VW Gol.

No Recanto das Emas, os agentes deram cumprimento a um mandado de prisão temporária contra o segundo investigado. Na residência, foram apreendidas uma pistola Glock, G23, com seletor de rajadas; e um carregador estendido com diversas munições.

Após a formalização das prisões, a dupla de criminosos foi encaminhada à carceragem da PCDF.