Viaduto da Rodoferroviária será interditado no fim de semana

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), o bloqueio ocorrerá das 2h às 16h de sábado (09) e domingo (10)

O Viaduto da Rodoferroviária, localizado no encontro entre o final do Eixo Monumental Norte e a Estrada Parque Indústria e Abastecimento (DF-003), será interditado, na altura do km 13, durante o final de semana.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), o bloqueio ocorrerá das 2h às 16h de sábado (09) e domingo (10).

A ação será necessária para a implantação do microrrevestimento asfáltico – aplicação de um composto que aumenta a resistência do asfalto e melhora as condições de segurança para o motorista – no trecho de 400 metros que antecede a chegada à obra do viaduto.

Com o fechamento da via, os motoristas que trafegam pelo Eixo Monumental Norte no sentido da Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia) Sul terão como rota alternativa o retorno na Epia Norte cerca de 500 metros após passar por baixo do viaduto interditado.

A obra beneficiará cerca de 60 mil motoristas que trafegam diariamente pelo trecho da rodovia. O investimento viário será de aproximadamente R$ 450 mil.

As informações são da Agência Brasília