Pessoas com deficiência visual reclamam de sinais sonoros desligados; Detran culpa vandalismo

André Luiz Santos

(Jornal de Brasília / Agência de Notícias CEUB)

Pessoas com deficiência visual no Distrito Federal têm uma queixa recorrente: a falta de sinais sonoros nas áreas dos semáforos. Segundo o presidente da Associação da Pessoa com Deficiência de Taguatinga, Silvestre Araújo, esse é um problema desde 2016.

“Se você pegar as áreas dos pontos turísticos de Brasília, como na Praça dos Três Poderes e na Esplanada dos Ministérios, há equipamentos desligados. Uma pessoa de baixa visão ou deficiente visual não tem orientação para circular na cidade sozinha”, lamenta.

Ele exemplifica que, em Taguatinga, na região da única escola de braile, que atende Samambaia e Ceilândia, com atividades na Biblioteca Braille Dorina Nowill, o sinal sonoro foi desligado. “Com os barulhos do dia a dia, é praticamente impossível uma pessoa com dificuldade visual se deslocar sem ajuda. A obra do túnel no centro de Taguating, dificultou ainda mais a locomoção de pessoas com deficiência”.

Segundo uma pessoa com deficiência visual, que se identificou apenas como Ieda, de 68 anos, moradora de Ceilândia, o alto movimento e a ausência de sinais sonoros no centro da cidade aumentam a dificuldade para sua locomoção representando um sério risco de atropelamento.

De acordo com Naiara Fontenelle, também deficiente visual, andar sozinha virou um desafio. “Além das calçadas quebradas que já são um grande problema, agora estamos sem sinais sonoros. Muitos estão desligados.”

Detran culpa o vandalismo

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), contactado pela reportagem, garantiu que há 221 botões sonoros instalados em funcionamento em 86 cruzamentos no Distrito Federal. Outros 504 equipamentos não são sonoros.

O órgão aponta que o vandalismo tem sido a causa de haver equipamentos sem funcionamento.

“Salienta-se que o Detran-DF nunca deixou de fazer manutenções preventivas e corretivas nestes dispositivos. Todavia, devido ao elevado número de vandalismos, é comum o serviço de manutenção semafórica ser acionado em face de reclamação sob a alegação de que o equipamento não está em funcionamento”.

O Detran ainda solicita que, se qualquer cidadão encontrar um equipamento sem funcionamento, deve acionar o serviço manutenção, que funciona diariamente pelo telefone 154, opção 5.

200 equipamentos em licitação

O Detran-DF acrescentou que está em fase final de licitação aquisição de mais 200 botoeiras novas para aumentar o número de cruzamentos com sinalização sonora.

O órgão informou que os endereços dos dispositivos sonoros podem ser encontrados no site do Geoportal, do GDF.