Veículo tomba após colisão próximo à Torre de TV

Testemunhas que passavam pelo local registraram imagens do carro tombado de lado na pista

Um Fiat Punto branco tombou nesta manhã de segunda-feira, 25 de setembro, após colidir com outro veículo nas proximidades da Torre de TV, localizada no Eixo Monumental.

Como resultado do acidente, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) precisou interditar duas faixas da via para lidar com a situação.

De acordo com informações fornecidas pelo condutor aos policiais presentes no local, ele alegou que pegou no sono ao volante, o que levou à colisão com o outro veículo e subsequente capotagem do Fiat Punto. A situação se agravou quando a corporação constatou que o motorista não possuía habilitação para dirigir, o veículo estava sem licenciamento válido e, mais ainda, ele se recusou a realizar o teste do bafômetro.

Em decorrência dessas infrações, o condutor foi conduzido à 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), que o encaminhou para realizar os testes clínicos no Instituto Médico Legal (IML). Adicionalmente, ele recebeu as devidas notificações por parte da equipe de trânsito.

O veículo acidentado foi removido pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) e levado para o depósito. A via foi finalmente liberada por volta das 9h30, após a remoção do veículo e conclusão das medidas necessárias pelas autoridades.