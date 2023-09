Rafael Colombo estreia na Jovem Pan com gafe citando CNN Brasil

O jornalista assinou com a Jovem Pan há pouco tempo e está no comando do Jornal da Manhã na emissora

Sou suspeita para falar, mas não aceito que falem mal dos erros de Rafael Colombo, afinal, é totalmente normal cometer erros no ao vivo, ainda mais quando se chegou na emissora há pouco tempo, né? O jornalista trocou o nome da nova casa pela velha, chamado Jovem Pan de CNN Brasil e pediu perdão aos telespectadores. “Seguimos juntos aqui no novo dia da CNN Brasil… Perdão, é força do hábito, da Jovem Pan…”, disse. A jornalista que ia ser chamada para o vivo ainda fez uma cara de surpresa com o erro do colega de profissão. O que quero ressaltar é que erros acontecem e está tudo bem, não?