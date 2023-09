Vídeo inédito foi gravado em Nova York, nos Estados Unidos, e foi dirigido pela própria artista, promovendo um caráter pessoal

A cantora Manola, com três anos de carreira na música, anuncia sua parceria com a “Na Moral”, empresa responsável por elevar grandes nomes como Marcelo D2, Pitty, entre outros, ao sucesso nacional. Abrindo precedentes já com o início desta parceria, a cantora lançou o clipe de “Chora” na última quarta-feira (20). A novidade chega após a cantora viralizar nas redes sociais com vídeos sobre términos amorosos e superação, que já alcançaram centenas de milhares de visualizações.

Manola lança clipe de “Chora” após viralizar com vídeos sobre términos

O single, que faz parte do novo projeto de Manola, conta com videoclipe gravado em Nova York, nos Estados Unidos. Captado 100% sob a concepção de Manola, o vídeo conta com direção da própria artista. O clipe já pode ser visto pelo YouTube.

Manola lança clipe gravado em NY

“’Já tô longe, agora chora!’: é uma delícia cantar, um hino de superação de um término! Às vezes a gente fica insistindo num relacionamento ou naquela pessoa que não se compromete, mas chega uma hora que não dá mais e a gente consegue ver a situação com mais clareza e se afastar. Estar longe mais do que geograficamente é um estado de espírito. Estar longe do que te fez mal e em busca do que está alinhado com o seu sentido de vida”, explica Manola sobre a faixa.

“O clipe de ‘Chora’ é mais uma das aventuras que a música me proporciona. Gravei esse clipe em Nova York, que é uma cidade que eu amo e tem tudo a ver com a história dessa faixa. Para filmar, escolhi o Central Park, parque no coração de Nova York que tem um skyline lindo do contraste das árvores com os prédios enormes, um lugar que eu amo ir pra refletir e me reinventar”, completa a artista.



O lançamento é o primeiro de Manola pela Soho Music, antiga Little Glass Records, que conta com grandes nomes da música no cast, como ANXIETY, IZRRA, Priscila Tossan, responsável ainda pela realização de grandes eventos como o Soho Sessions, entre outros.



“É uma grande conquista fazer parte desses dois times incríveis. Tenho aprendido muito com o Marcelo Lobatto e estamos desenvolvendo grandes passos para a expansão da minha carreira como cantora. Fechar com a Soho Music é o primeiro passo desse novo momento”, comemora Manola.

Ouça: aqui

Assista: aqui