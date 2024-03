Veículo com idoso capota na EPAR

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma ocorrência nesta quarta-feira (28) na Estrada Parque Aeroporto, próximo ao balão de acesso ao Lago Sul.

Às margens da pista, as equipes de socorro encontraram um GM/Celta de cor cinza apoiado sobre o próprio teto. A pesar do capotamento, o condutor, o senhor D.B.S. de 62 anos, único ocupante do veículo, não sofreu nenhum ferimento e não precisou deslocado à uma unidade de saúde.

Leia também

Uma faixa de circulação da EPAR necessitou ser interditada durante o socorro causando certo transtorno ao trânsito.

Não foi tomado o conhecimento da dinâmica do acidente por parte da CBMDF. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) esteve no local para reabilitar o trânsito normalmente.