GDF investe R$ 2 milhões em projetos de pesquisa

Para apoiar os projetos de pesquisas, o Governo do Distrito Federal (GDF) investirá valor milionário para os bolsistas por meio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC).

Aos bolsistas do projeto, será oferecido uma valor anual de R$ 8,4 mil enquanto mantiverem vínculo com a instituição. A chamada destinará o valor de R$ 700 mensais, por 12 meses, a cada bolsista contemplado. O prazo de submissão vai até o dia 2 de maio.

Poderão participar do PIBIC Instituições de Ensino ou Pesquisa em Ciência, Tecnologia e Inovação – IESs e ICTs, públicas ou privadas, assim como Institutos Federais de Educação. Todos com sede no DF.

Para a participação como proponente os requisitos para fins de submissão da proposta incluem ainda: ter nacionalidade brasileira ou estrangeira com RNE (Registro Nacional de Estrangeiro) permanente e ser residente e domiciliado no DF ou na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE).

Para mais informações do Programa, acesse o link aqui.