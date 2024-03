Em Brasília funciona a única instituição de ensino privado legalmente autorizada no Brasil que oferta o ensino médio regular a distância, com duração de três anos. Dentre seus alunos, destaque para estudantes com sérios problemas de saúde e necessidades individuais, como neurodivergentes, transtornos emocionais, Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), altas habilidades, superdotação, que moram no exterior, entre outros.

A duração é a mesma do ensino presencial, com 3.000 horas divididas em 6 semestres letivos, totalizando 3 anos. O foco são estudantes que precisam contar com a flexibilidade da educação a distância. Os alunos, após a conclusão dos cursos, estão aptos e preparados para participarem do PAS e Enem, bem como o vestibular de qualquer instituição de ensino superior, além da conclusão da educação básica também tem a opção de dupla certificação, em um curso técnico a distância, realizado no itinerário formativo do Novo Ensino Médio.

Como funciona



O estudante recebe um cronograma de estudos para cumprir e conta com plataforma de ensino e aprendizagem online, onde acontecem as aulas online e estão disponíveis aulas gravadas, atividades, e materiais em formato multimídia. A tutoria acompanha individualmente o acesso e realização das atividades, a participação nas aulas e o rendimento de cada estudante, intervindo, se necessário, e sempre com uma comunicação alinhada com a família. A educação é a distância, mas não é solta nem sem apoio. Ele conta com o acompanhamento diário da tutoria e coordenação pedagógica.

O estudante tem acesso a oportunidades adicionais de aprendizagem como: Oficina de Redação, Formação em Leitura e Interpretação Ativas, Projetos eletivos de livre escolha, Oficina Pré-ENEM e PAS. Cada aluno faz uma avaliação inédita. No dia agendado para avaliação, ele recebe a senha de acesso e, ao entrar na avaliação, as questões são sorteadas randomicamente, garantindo assim uma avaliação exclusiva, formada por 12 questões (objetivas e discursivas). Existe também um tempo limite para a realização da avaliação, que é realizada em ambiente virtual de aprendizagem, monitorado, sendo exigido que o estudante mantenha sua webcam aberta durante a avaliação.

Alunos com necessidades cognitivas especiais contam com o desenvolvimento do Plano de Ensino Individual (PEI), tem adaptação de conteúdos e avaliações desenvolvidas de acordo com suas necessidades. Mensalmente as famílias recebem um Boletim de Atividades para que consigam acompanhar as ações realizadas nas turmas.

Personagens

Estudante de ballet na Philadelphia – EUA

Residente em São Paulo, estudante com quadro depressivo grave associado a transtorno alimentar

Residente no Rio de Janeiro, estudante laudado, TEA, Asperger, Altas Habilidades. Sem estudar em 2023 devido a dificuldade de frequência.

Estudante de ballet em Dallas – EUA

Residente no Japão

Residente na Espanha, contrato com time de futebol

Filha de missionários, morando em Luanda, Angola.

TEA nível 2, residente em Agudos do Sul, PR. Mãe de 2 adolescentes autistas, cidade com poucos recursos, acompanhada pelo Conselho Tutelar devido à dificuldade de frequência na escola anterior.

Residente em área rural, no interior de SP, sem acesso à escola nas proximidades.

Residente em Brasília, autista nível 1, TDAH, dificuldade de acompanhar a rotina da escola, dificuldade social, dificuldade com a escrita e a concentração.

Residente na Argentina, jogador de Basquete

Residente em Uberlândia – MG, Transtorno fóbicos-ansiosos, ficou sem estudar durante o ano de 2023.

As aulas:

Horário sincrono (alunos do 1°, 2° e 3° ano) todos juntos com o professor online e AO VIVO – toda segunda-feira, de 15h às 15h50. São os três anos juntos por serem atividades comuns do Itinerário formativo – Projeto de Vida.

Quartas-feiras alunos do 1° ano com professor online e AO VIVO, de 10h às 11h40.

Quartas-feiras alunos do 2° ano com professor online e AO VIVO, de 14h às 15h40

Quartas-feiras alunos do 3° ano com professor onlie e AO VIVO, das 16h às 17h40.

Terças, quintas e sextas tem plantão para tirar dúvidas online e AO VIVO, de 14h até 15h30.

No restante dos dias, o aluno tem liberdade para escolher os horários e como vai cumprir o cronograma de aulas e atividades.