Vacinação de crianças no DF: ‘ainda estamos no aguardo da decisão do Ministério da Saúde’

O diretor de Vigilância Epidemiológica, Fabiano dos Anjos, comentou nesta sobre a vacinação de crianças no Distrito Federal nesta quinta-feira (23). Ele disse que a Secretaria da Saúde ainda está aguardando um parecer do Ministério da Saúde. “E uma discussão que já está posta. O DF fica no aguardo da decisão pelo Ministério da Saúde e da inclusão deste grupo no PNO”.

O diretor afirmou ainda que aguarda as diretrizes de aplicação desse imunizantes específico para crianças (Pfizer) nesse grupo por parte do ministério. “O DF tem cerca de 268 mil crianças de 5 à 11 anos. Aguardamos também, posteriormente, o envio dessas doses”, disse

A vacinação de crianças vêm gerando polêmicas desde a autorização da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o uso do imunizante da Pfizer em crianças de 5 à 11 anos. Quando cobrado sobre o assunto, o ministro da saúde, Marcelo Queiroga, disse que o ministério ainda não tomou uma decisão pois ‘a pressa é inimiga da perfeição’.

Apesar da autorização da Anvisa, é o ministério quem decide se irá usar ou não o imunizante em crianças. No jogo político, uma consulta pública sobre o assunto será realizada. Fabiano relembrou o evento. “Temos o anúncio do ministério sobre a consulta que deve estar no site do ministério ainda hoje”, finalizou.