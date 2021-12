CAADF realiza Dia D para doação de sangue e medula óssea

A campanha marcou no calendário da instituição para levar mais vida e colaborar com os estoques de sangue do Hemocentro de Brasília

A OAB/DF, por meio da CAADF, realizou nesta quarta-feira o Dia D da campanha Doe + Vida. A iniciativa levou advogados e advogadas até o Hemocentro para doação de sangue e medula óssea. A campanha marcou no calendário da instituição o dia 22 de dezembro como o Dia de levar mais vida e colaborar com os estoques de sangue do Hemocentro de Brasília. O presidente da CAADF, Eduardo Uchôa Athayde, destaca o importante papel social da categoria. “A advocacia do DF tem um compromisso social que não devemos esquecer, estaremos sempre atuando de maneira proativa para levar mais saúde e qualidade de vida a todos os advogados, advogadas, seus familiares e a sociedade como um todo. Essa sem dúvida foi a primeira de muitas campanhas que pretendemos realizar junto ao hemocentro”, destaca Athayde. O jovem advogado da região de Sobradinho, Edmar de Souza Nogueira, comentou que a iniciativa da CAADF junto à OAB/DF o despertou para um desejo antigo. “Eu já estava pensando em doar sangue, quando vi a campanha da Caixa de Assistência, tive certeza de que era o momento certo.” Foto|Divulgação

Segundo informações do Ministério da Saúde, uma bolsa de sangue doado pode salvar até quatro vidas. A recomendação é que os doadores compareçam no Hemocentro a cada três meses, seguindo as orientações e recomendações de saúde.

Sobre o procedimento de doação, a presidente eleita da Subseção do Gama e Santa Maria, Graciela Slongo, destaca: "É um procedimento indolor, muito rápido. A minha doação durou 6 minutos". Os advogados e advogadas da região se uniram para comparecer no dia D da campanha Doe + Vida. "Foi um momento lindo e a sensação de fazer bem ao próximo é muito gratificante" finaliza Graciela. Durante a pandemia, houve queda de 12% no número de doadores e 25% dos que agendaram doação não compareceram, segundo dados do Hemocentro. O agendamento se tornou necessário por conta dos protocolos de segurança relacionados à covid-19.