Ibaneis assina ordem de serviço para revitalização da Avenida Paranoá

Para assinar as ordens de serviço das obras na Avenida Paranoá, o governador Ibaneis esteve presente nesta quinta-feira, 22, na Praça Central do Paranoá. Ele esteve na solenidade, juntamente com o administrador do Paranoá, Serginho Damaceno, Rose Rainha do Sebrae, e outros presentes na cerimônia.

Quando Ibaneis chegou, foi cumprimentar a população da cidade que veio presenciar a assinatura. O evento contou com o som da banda do corpo de bombeiros. O governador saudou as senhorinhas presentes no evento, e disse que elas mostram o quanto as pessoas na região estão esperançosas. “Eu consegui sair daqui com uma energia muito positiva, desse povo alegre e trabalhador”, comenta.

Ele aponta que foram dedicados dois anos à construção da UPA, mas nesse meio tempo ficou encucado com a Avenida do Paranoá. “E nós colocamos e saiu do papel e a obra já está sendo feita, e vai beneficiar milhares de pessoas”, conta. “Isso me dá alegria, porque tenho visto em outros locais, como na W3, que entregamos as calçadas feitas, e o Flavio, nosso representante das pessoas com deficiência nos acompanhou durante todo o percurso que era impossível ser feito antes”. O governador ressalta que essas obras melhoram o comércio, e dão acessibilidade e qualidade de vida para todo mundo, principalmente para os idosos e pessoas com deficiência. “A população quando elege um governante, ela quer resultado e é exatamente nisso que eu penso junto a minha equipe”. Ele encerra o discurso, contando que vai com a consciência tranquila de que fez muita coisa e em 2022 vai fazer muito mais.

Serginho Damaceno, administrador do Paranoá. “O governador está vindo de cabeça para o Paranoá, trazendo obras para essa cidade”. Ele, que é filho da cidade, diz que passou um filme em sua cabeça de quando era presidente do grêmio e acompanhou o governador da época inaugurando a avenida, que depois foi abandonada. “Minha mãe sempre reclamou porque tem lugar dessa avenida que passa da altura do joelho, a diferença da calçada”, aponta.

Neste dia, o administrador se alegrou muito desse projeto estar sendo realizado, de uma obra com acessibilidade para toda a população. “É muita coisa, é escola técnica, é a avenida, é a mobilidade, é UPA!”, cita os projetos que Ibaneis está trazendo. “Esse povo ficou andando por anos debaixo de sol e chuva sem ninguém para defender a população”, desabafou. Ele finalizou, dizendo que o Paranoá está fechado com Ibaneis para o que der e vier. “Time que está ganhando não se mexe. Muito obrigado, e feliz natal. Tenham paciência com as obras”, pede ele, para que a população seja paciente com as obras que começam em 27 de janeiro.

Luciano Oliveira, diz que esse dia é um dia histórico. “Quase 15 anos que o projeto está vagando aí, é só o Ibaneis teve coragem de executar essa importante obra para toda a região”, afirma. Ele destaca as calçadas acessíveis para as pessoas com deficiência que serão implementadas junto a obra. “Agradeço a parceria e a paciência, de antemão”.

Celina Leão, também presente no evento, ficou encantada com as mulheres do Paranoá presentes no evento. “E as pessoas com deficiência aqui presentes”, destacou. “Estamos aqui para lançar uma obra que está para acontecer há muitos anos”. Ela aponta que a vila olímpica está para sair também. “Pense num chefe duro”, ela brincou. Dizendo ela, o governador faz cobranças e vai atrás de resolver o que tem de ser resolvido.

Recepção dos moradores

Os moradores da cidade estão extasiados com o projeto. “Vai mudar muito a vida da gente, e de quem precisa de acessibilidade, está de parabéns a equipe do governo”, conta Elizangela Rocha, 38, vendedora. Para ela, é difícil andar pela Avenida com o carrinho do bebê, e ela passa por esse local sempre. “Se já é dificil pra mim, imagina quem tem deficiência, vai ser uma maravilha a obra, só temos a agradecer e torcer pelo projeto”, finaliza.

Para Leci Cardoso, aposentada, 54 anos, a obra vai ser coisa de primeiro mundo. “Anos que estamos esperando e vem agora, vai ser obra de grande relevância para a cidade”, comenta.

Moradora da cidade desde a formação da Vila Paranoá, Delourdes Maciel da Silva, 71, aposentada e merendeira, faz todo dua um trajeto que passa pela avenida. “Um caminho perigoso, minha irmã mais nova já caiu feio na Avenida”, cita.

Esperançosa e satisfeita, ela acredita que seja de grande relevância para a cidade. “Principalmente para a gente da terceira idade e pessoas com deficiência”, argumenta.