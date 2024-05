Mulher morre atropelada após namorado parar moto para socorrer homem no TO

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Uma mulher de 28 anos morreu atropelada por um carro desgovernado na rodovia TO-030, no distrito de Taquaruçu, em Palmas, na noite de quarta-feira (1º).



Rayane Santos Gomes, estava de moto com o namorado, Daniel Barbosa Martins, 28. Eles pararam o veículo para socorrer um homem, identificado como Jordan Sirqueira Sousa, que havia sofrido um acidente na rodovia minutos antes. Os dois foram surpreendidos por um carro descontrolado, que atropelou o casal. As informações são da SSP (Secretaria da Segurança Pública) do Tocantins.



Rayane não resistiu aos ferimentos e morreu na local. Daniel foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para o Hospital Geral de Palmas, em estado grave. Ele segue internado, segundo a Secretaria de Estado de Saúde do Tocantins. Jordan recebeu atendimento e foi liberado.



O motorista que atropelou o casal foi preso em flagrante e levado para a Unidade Prisional de Palmas. O homem de 38 anos vai responder por homicídio culposo no trânsito e lesão corporal culposa no trânsito.

Como ele não teve o nome divulgado, não foi possível localizar a defesa. O espaço segue aberto para manifestação.



O caso será investigado pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Trânsito de Palmas. O local foi periciado pelos investigadores para determinar as causas do atropelamento e se o carro estava em alta velocidade.