195 mil pessoas acima de 12 anos ainda não buscaram a 2ª dose no DF

A vacinação é uma arma importante contra a Ômicron e o controle da covid-19. O diretor de Vigilância Epidemiológica, Fabiano dos Anjos, informou nesta quinta-feira (23) que, 195 mil pessoas acida de 12 anos ainda não buscaram a 2ª dose no Distrito Federal. Já sobre a 1ª dose, 217.103 pessoas permanecem sem o registro do início do ciclo vacinal. Destes, 42.454 são adolescentes de 12 a 17 anos e 174.649 são adultos acima de 18 anos.

Com relação a dose de reforço, o diretor afirmou que quem completou o esquema vacinal com os imunizantes da Coronavac, AstraZeneca e Pfizer está liberada para todos os maiores de 18 anos, que já tenha completado 4 meses da última dose. O ministério da Saúde afirma que encaminhou doses o suficiente para esse grupo.

O intervalo de 5 meses para a dose de reforço foi mantido para grávidas e puérperas, além de recebem somente o imunizante da Pfizer, indicado neste caso. Com relação ao reforço para os imunossuprimidos graves, também foi autorizado a dose de reforço para esse grupo, desde que a dose adicional já tenha sido aplicada há 4 meses. A dose de reforço da Janssen também está liberado para todos que tomaram a dose única há 2 meses.

Por fim, Fabiano fez um apelo e disse que o ato de se vacinar é um ato de cidadania. “Além de estarmos gerando uma proteção no nosso organismo, a vacinação é uma atitude de cidadania com aqueles que não podem se vacinar”, relembrou.

No DF, 91,57% da população elegível para vacinação já está com o esquema de vacinação iniciado ou com a dose única e 81,90% está com as duas doses aplicadas.

Desde o início da campanha, 4.739.377 doses foram aplicadas. Destas, 2.302.931 correspondem à 1ª dose, 2.053.403 como 2ª dose, 58.379 como dose única, 314.604 como dose de reforço e 10.060 como dose adicional para os imunossuprimidos.