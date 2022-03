UnB continuará obrigando o uso de máscaras

Mesmo com a decisão do governador Ibaneis, a Universidade de Brasília (UnB), continuará obrigando o uso em seus prédios acadêmicos

Gabriel de Sousa

A Universidade de Brasília (UnB) informou por meio de uma nota, que mesmo com o novo decreto do GDF que destitui a obrigação do uso de máscaras, continuará mantendo como o obrigatório o uso de equipamento em suas instalações.

A Universidade informou que continuará obrigando além do uso dos protetores faciais, a comprovação da vacinação dos seus frequentadores.

A instituição federal possui a sua autonomia frente às decisões tomadas pelo governo distrital, que publicou um decreto nesta quinta-feira (10), que acabou com a obrigação do uso dos equipamentos de proteção faciais tanto em locais abertos quanto fechados.

Confira a nota da UnB:

A Universidade de Brasília (UnB) informa que a exigência de apresentação do comprovante de vacinação com esquema completo e o uso de máscaras continuarão obrigatórios na instituição. Qualquer decisão no sentido de alterar as determinações em vigor será informada pela Universidade. A UnB atua dentro do princípio da autonomia universitária, previsto na Constituição Federal.