Obrigatoriedade do uso de máscaras acaba na sexta-feira (11)

De acordo com o chefe do Executivo local, um decreto revogando a obrigatoriedade deve ser publicado nesta sexta (11)

Com a queda constante da taxa de transmissão da Covid-19 do DF, o governador Ibaneis Rocha declarou que o uso de máscaras deixará de ser obrigatório a partir de sexta-feira (11). De acordo com o chefe do Executivo local, um decreto revogando a obrigatoriedade deve ser publicado. “Ela passa a valer a partir de amanhã. O decreto foi assinado, então quem teve conhecimento só fui eu e os assessores, e amanhã será publicado no Diário Oficial”, disse Ibaneis em um evento de inauguração do berçário do Palácio do Buriti.

“As pessoas têm que se prevenir. Vai existir um debate na sociedade e imprensa. Quem quiser continuar usando máscaras, que continue usando. Não é obrigatório a retira de máscaras. Nós vamos ter que aproveitar este momento com responsabilidade”, anunciou.

O uso de máscaras ao ar livre, já havia sido desobrigado na última sexta (4). Na segunda (7), foi a vez da liberação de shows e eventos esportivos no Distrito Federal, mediante a apresentação de cartão de vacina com pelo menos duas doses contra a Covid-19.

“Acho que chegou da gente tentar a vida normal, a cidade voltar a crescer. Nós passamos um momento de grande dificuldade em dois anos de pandemia e agora vem uma guerra que vai causar muitas incertezas nos cenários mundial e nacional”, completou.

Com a chegada da taxa de transmissibilidade ao número de 0,60, onde 1,0 é considerado extremamente alto, o governador afirmou que a queda não foi o único parâmetro para o fim da obrigação do uso de máscaras. “O secretário de Saúde me comunicou que contratou mais 20 leitos de UTI adulto e mais dez leitos pediátricos, reforçando a possibilidade de atendimento”, afirmou.