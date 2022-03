URGENTE: Edição extra do Diário Oficial desobriga o uso de máscaras

Com a chegada da taxa de transmissibilidade ao número de 0,60, aliado a um aumento no número UTI para covid, o governador adiantou a medida

Depois de anunciar que um decreto revogando a obrigatoriedade do uso de máscaras seria publicado a partir de sexta-feira (11), o governador Ibaneis Rocha publicou uma edição extra do Diário Oficial, liberando a obrigação a partir desta quinta (10).

“As pessoas têm que se prevenir. Vai existir um debate na sociedade e imprensa. Quem quiser continuar usando máscaras, que continue usando. Não é obrigatório a retira de máscaras. Nós vamos ter que aproveitar este momento com responsabilidade”, anunciou.

O uso de máscaras ao ar livre, já havia sido desobrigado na última sexta (4). Na segunda (7), foi a vez da liberação de shows e eventos esportivos no Distrito Federal, mediante a apresentação de cartão de vacina com pelo menos duas doses contra a Covid-19.

“Acho que chegou da gente tentar a vida normal, a cidade voltar a crescer. Nós passamos um momento de grande dificuldade em dois anos de pandemia e agora vem uma guerra que vai causar muitas incertezas nos cenários mundial e nacional”, completou.

Com a chegada da taxa de transmissibilidade ao número de 0,60, onde 1,0 é considerado extremamente alto, o governador afirmou que a queda não foi o único parâmetro para o fim da obrigação do uso de máscaras. “O secretário de Saúde me comunicou que contratou mais 20 leitos de UTI adulto e mais dez leitos pediátricos, reforçando a possibilidade de atendimento”, afirmou.