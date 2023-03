Última semana para as inscrições nos cursos profissionalizantes gratuitos dos Centros de Juventude

Para se inscrever, o jovem precisa ser residente na unidade de interesse, Samambaia, Ceilândia ou Estrutural

Vai até nesta sexta-feira (24), as inscrições para os cursos profissionalizantes do Centro de Juventude (CJ). São 250 vagas ofertadas gratuitamente às comunidades de Samambaia, Ceilândia e Estrutural.

Para participar, o jovem precisa ter de 15 a 29 anos para o curso de assistente administrativo com ênfase em recursos humanos, e de 18 a 29 anos, para cuidador de idosos e massoterapia.

As matrículas para os cursos profissionalizantes podem ser realizadas presencialmente no Centro de Juventude, por whatsapp ou por meio do site www.iecap.org.br/inscricoes.

Confira os cursos disponíveis e como realizar sua inscrição



CJ Samambaia



Cursos: Assistente administrativo com ênfase em recursos humanos e Cuidador de idoso.

Endereço: QS 617 Área Especial nº 01

Whatsapp (61)99866-0959

CJ Ceilândia



Curso: Cuidador de Idoso

Endereço: QNN 13 Área Especial, Módulo B – 1° andar, ao lado da estação de metrô Ceilândia Norte

Whatsapp (61) 99629-6941

CJ Estrutural



Cursos: Assistente administrativo com ênfase em recursos humanos e Massoterapia.

Endereço: Área Especial da Estrutural, Praça Central, 8

Whatsapp (61)99860-4894