Vacinação no Zoológico registra 819 doses aplicadas

Com entrada gratuita para quem fosse se vacinar, a ação reuniu centenas de famílias em busca de um passeio combinado com proteção da saúde

Com oferta de imunizantes contra covid-19 e outras doenças, a parceria da Secretaria de Saúde com o Zoológico para aplicação de vacinas neste domingo (19) alcançou 819 doses aplicadas. Com entrada gratuita para quem fosse se vacinar, a ação reuniu centenas de famílias em busca de um passeio combinado com proteção da saúde.

“É muito legal porque, além de tomar a vacina e colocar o cartão de vacina em dia, tem também o entretenimento”, opina o servidor público Manoel Mendes, de 57 anos, que estava com a filha, Emanuele Oliveira, de quatro anos. A menina recebeu a segunda dose da vacina contra a covid-19. “O atendimento foi ótimo, muito rápido”, elogia a mãe da criança, a estudante Fernanda Oliveira, de 23 anos.

Um dos destaques da ação foi o repertório de imunizantes disponíveis. O comerciante Deocleciano Leite, de 60 anos, por exemplo, foi até o Zoológico para receber sua vacina bivalente contra a covid-19. Porém, a equipe da Secretaria de Saúde identificou que ele estava com a vacinação contra tétano atrasada. Acabou recebendo as duas. “A vacina é muito importante. Qualquer ser humano deve tomar. É uma prevenção”, afirma o comerciante.

E as vacinas não são voltadas só para os idosos e crianças. Todas as faixas etárias têm recomendação de receber imunizantes. Foi o caso da nutricionista Rafaela dos Reis. Aos 29 anos, ela tomou quatro vacinas de uma só vez: antitetânica, febre amarela, hepatite e a da covid-19. Poder atualizar o cartão de vacinação de uma só vez, e em um domingo, foi motivo de elogio. “Facilitou demais. Vou aproveitar para fazer uma caminhada e curtir o ambiente”, disse.

O diretor-presidente do Zoológico, Raul Gonzalez Acosta, destaca o espaço como uma das principais opções de lazer para as famílias brasilienses. “Domingo é dia de passear no Zoológico e temos mais de 500 animais para que as pessoas possam apreciar e aprender”, diz. A parceria com a Secretaria de Saúde neste domingo incluiu a entrada gratuita para quem estivesse com cartão de vacina.

Ampliação da cobertura

A oferta de vacinação em locais diferenciados e em horários ampliados, incluindo em fins de semana e feriados, faz parte da estratégia para ampliar a cobertura vacinal. “A Secretaria de Saúde de modo geral tem tentado fazer o máximo de ações extramuro para alcançar a população que não consegue ir a uma das unidades de saúde”, explica Luiz Henrique Mota, diretor de Atenção Primária da Região Centro-Sul de Saúde, responsável por Guará, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo e Estrutural.

De segunda a sexta-feira, a Secretaria de Saúde conta com mais de 90 locais de vacinação em funcionamento. Também há unidades com funcionamento noturno, especificamente voltado para o público com mais de 18 anos. Por fim, aos sábados, há ações em locais públicos, como shoppings, supermercados, igrejas e escolas, além do Carro da Vacina, que percorre regiões isoladas.

Com informações da Agência Brasília