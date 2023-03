Agência móvel estará em quatro regiões para atendimento sobre energia

A clientela tem acesso a todos os serviços técnicos e comerciais, como parcelamento de débitos e solicitação de reparo por danos elétricos

A agência móvel da Neoenergia, esta semana, vai percorrer quatro regiões administrativas do DF. Com isso, a distribuidora amplia o atendimento, já disponível em pontos fixos nas próprias administrações regionais e nos postos do Na Hora.

Tanto nesses pontos quanto em Planaltina, Paranoá, São Sebastião, Taguatinga, Samambaia e Lago Sul e nas administrações regionais, a clientela tem acesso a todos os serviços técnicos e comerciais, como parcelamento de débitos, solicitação de reparo por danos elétricos, troca de titularidade e ligação nova, entre outros.

Confira abaixo os locais de atendimento itinerante da Neoenergia durante esta semana.



Arte: Neoenergia

Com informações da Agência Brasília