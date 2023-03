Oito são presos ao invadir a Administração de Brazlândia

Os manifestantes alegam que era um protesto pacífico e que não houve tentativa de invasão, portanto, nenhuma das ações era necessária

Na manhã desta segunda-feira (20), um grupo invadiu a Administração de Brazlândia em protesto contra a remoção do acampamento na BR-080. A Polícia Militar do Distrito Federal foi chamada para conter a manifestação.

Oito pessoas foram presas pela invasão e depredação do local, e levadas para a 18ª Delegacia de Polícia. Os militares seguiram no local a fim de evitar uma nova invasão no prédio público.

Segundo os manifestantes, os policiais utilizaram balas de borracha e spray de pimenta para tentar conter os atos. Entretanto, eles alegam que era um protesto pacífico e que não houve tentativa de invasão, portanto, nenhuma das ações era necessária.