UBS da Penitenciária Feminina passará por reforma e ampliação

A unidade ampliada terá mais consultórios médicos, salas de enfermagem, área para triagem e salas de espera

A Secretaria de Saúde, em parceria com a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), publicaram, nesta sexta-feira (20), no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), uma portaria conjunta para o início da reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS) da Penitenciária Feminina do DF, no Gama. A obra terá o investimento de R$ 2,4 milhões e deverá garantir a melhoria da qualidade dos atendimentos e o bem-estar das reeducandas.

O novo projeto busca atender as necessidades específicas das mulheres privadas de liberdade. A unidade terá mais consultórios médicos, salas de enfermagem, área para triagem e salas de espera, proporcionando uma estrutura apropriada à assistência multidisciplinar.

“As melhorias na UBS da Penitenciária Feminina representam um avanço importante no serviço oferecido, já que irão possibilitar atendimento humanizado e inclusivo”, afirma o subsecretário de Infraestrutura em Saúde da SES, Leonídio Neto.

O novo projeto considera um ambiente moderno e adaptado à assistência médica, no qual será possível fazer análise preventiva, diagnóstico e tratamento de diversas condições de saúde das pacientes.

“Estamos em fase de aprovação para os empregados terem acesso ao local. Além disso, o croqui [desenho arquitetônico] está em processo de planejamento”, explica o diretor de Edificações da Novacap, Carlos Alberto Spies.

Realizada em parceria com a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape), as obras devem ter início imediato, com previsão de término em junho de 2024. O prazo de execução é de 180 dias corridos e o edital pode ser acessado no site da Novacap.