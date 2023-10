Linhas de ônibus circulares do Gama recebem reforço

O subsecretário de operações da Semob, destaca que a ampliação dos serviços facilitará a conexão dos usuários com o Terminal do BRT

A partir da próxima segunda-feira (23), as linhas de ônibus circulares 3204, 3206 e 3305, do Gama, serão reforçadas com mais 40 viagens diárias em dias úteis e nove aos sábado. O objetivo da medida é melhorar a mobilidade interna na cidade.

Márcio Antônio de Jesus, subsecretário de operações da Secretaria de Transporte e Mobilidade, destaca que a ampliação dos serviços facilitará a conexão dos usuários com o Terminal do BRT. “O passageiro terá mais horários disponíveis para acessar o BRT do Gama e se deslocar a várias regiões do Distrito Federal por meio do benefício da integração tarifária”, afirma.

A linha 3204 (Setor Leste – Central / BRT) terá o acréscimo de 15 viagens em dias úteis. A linha 3206 (Setor Sul Lado Oeste / BRT) receberá sete viagens em dias úteis e nove aos sábados. Já a linha 3207 (Terminal Rodoviário do Gama / Setor Oeste / BRT) ganhará mais seis viagens em dias úteis. Por fim, a linha 3305 (Terminal Sul do Gama / DVO DF-290 / Terminal de Integração de Santa Maria / Total Ville VC-371) circulará com mais 12 viagens em dias úteis.

Todos as linhas são operadas por veículos da empresa Pioneira com tarifa de R$ 2,70. Os horários e itinerários completos podem ser acessados por meio do site dfnoponto.semob.df.gov.br a partir de segunda (23).

Ampliação na quantidade de viagens de quatro linhas de ônibus

– Início: segunda (23)

– Linha 3204 (Setor Leste – Central / BRT): acréscimo de 15 viagens em dias úteis.

– Linha 3206 (Setor Sul – Lado Oeste / BRT): acréscimo de sete viagens em dias úteis e nove aos sábados.

– Linha 3207 (Terminal Rodoviário do Gama / Setor Oeste / BRT): acréscimo de seis viagens em dias úteis.

– Linha 3305 (Terminal Sul do Gama / DVO DF-290 / Terminal de Integração de Santa Maria / Total Ville VC-371): acréscimo de 12 viagens em dias úteis

– Empresa: Pioneira

– Tarifa: R$ 2,70

As informações são da Agência Brasília