PMDF realiza operação de fiscalização para coibir infrações de trânsito

Policiais do CPTran abordaram motoristas para coibir o uso de celular ao volante, avanço de semáforo e fiscalizar o uso de cinto de segurança

Na manhã desta sexta-feira (20), o Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran) mobilizou 42 policiais, 15 viaturas de quatro rodas e 10 motocicletas para realizar uma mega operação para fiscalizar a área central de Brasília. O objetivo principal, segundo o major Marcos, um dos oficiais responsáveis, foi coibir o uso de celular ao volante, uma das infrações mais recorrentes nas vias do Distrito Federal, fiscalizar o uso do cinto de segurança e avanço de semáforo. Motociclistas também foram parados nos cerca de 28 pontos de bloqueios espalhados de maneira dinâmica em 70 localidades.

“O objetivo é conscientizar os motoristas sobre o uso do cinto de segurança e outras infrações, principalmente destacar aos condutores de que o uso do celular é proibido ao volante. Mesmo que o motorista esteja parado em um semáforo, a legislação prevê que ele está em trânsito e que a parada é temporária, por isso, o uso de celular é irregular”, explica. Ainda segundo o oficial, o celular tira a atenção do motorista, pode atrapalhar o fluxo e até causar sinistros no trânsito. Segundo o levantamento do CPTran, em apenas 3 horas de policiamento, das 8h às 11h, 155 motoristas foram autuados pelo uso do celular ao dirigir.

No mesmo período, os policiais abordaram 11 veículos sem licenciamento, dois motoristas com a carteira nacional de habilitação (CNH) vencida e 14 veículos com lâmpadas queimadas. Também foram autuados 19 motoristas por avanço de sinal, 11 por mudança de faixa sem sinalizar (uso da seta) e outros condutores por infrações diversas. No total, foram registradas 260 notificações.

Segundo o major Argeu, sub-comandante do Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRv), os policiais do expediente administrativo participaram da operação em apoio ao contingente de militares que fazem ronda nas vias do DF. “Essa integração é muito relevante para garantir mais segurança ao brasiliense”, destaca.

Arma de fogo

Para a surpresa dos policiais, em uma das abordagens de trânsito, foi encontrada uma arma de fogo calibre 38, com 15 munições (uma já deflagrada), em um Golf prata. Segundo o sargento Ruver, ao ser abordado, o condutor demonstrou nervosismo e ele mesmo informou que havia um revólver no porta-luvas do carro. “Ao pedir os documentos do veículo, notamos que o motorista ficou bastante nervoso e, ao abrir o vidro, sentimos o cheiro de maconha. Pedimos para que ele deixasse o veículo para ser vistoriado em busca de entorpecentes e foi aí que ele informou que portava a arma de fogo”, contou o sargento do BPRv.

Segundo o militar, o veículo também não estava licenciado e foi recolhido ao depósito do Detran-DF. O condutor, um fazendeiro de Formosa (GO), foi levado para a 5 Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos.