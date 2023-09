Trio é detido por tráfico de drogas em Sobradinho II

A ação veio em resposta a denúncias de moradores locais que relataram a existência de um comércio de drogas

Na noite de quarta-feira (13), por volta das 21h40, uma operação bem-sucedida do Grupo Tático Operacional do 13º Batalhão (Gtop 33) resultou na prisão de três indivíduos envolvidos no tráfico de drogas na região da AR 01 de Sobradinho II.

Ao receber a informação dos populares, a equipe do Gtop 33 se dirigiu ao local indicado e avistou duas mulheres e um homem, que, ao notar a aproximação da viatura, tentaram fugir. No entanto, todos foram interceptados e submetidos a uma abordagem policial. Com uma das suspeitas, os policiais encontraram uma quantidade de maconha e R$ 35,00 em dinheiro vivo.

A suspeita detida confessou sua participação na venda de drogas na região, juntamente com o homem que estava com ela. A segunda mulher afirmou que agia como intermediária, adquirindo drogas na Vila Rabelo e entregando-as na AR 01.

As investigações prosseguiram quando os policiais se dirigiram à residência do casal envolvido no tráfico, com a devida autorização da proprietária do imóvel. Durante a busca no quarto, o Gtop 33 encontrou uma quantidade adicional de maconha escondida sob o colchão, além de R$ 116,00 em dinheiro.

Diante das evidências, o trio foi conduzido à 13ª Delegacia de Polícia, onde foram formalmente autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico.