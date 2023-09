Novo Instituto Médico Legal tem investimento de R$ 34 milhões do GDF

O investimento do Governo do Distrito Federal (GDF) na obra é de R$ 34 milhões, com a geração de 110 empregos diretos e indiretos

As obras de construção do novo Instituto Médico Legal (IML) da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) já foram finalizadas na etapa estrutural. Os trabalhos se concentram, agora, nas etapas de acabamento e revestimento da instalação. O investimento do Governo do Distrito Federal (GDF) na obra é de R$ 34 milhões, com a geração de 110 empregos diretos e indiretos.

A área que abrigará o novo IML da PCDF é três vezes maior do que o espaço atual do instituto, em operação há 40 anos. “O IML atualmente funciona numa edificação de 1983, que passou por algumas pequenas ampliações e essas reformas estavam começando a ficar muito dispendiosas”, explica Cleber Scoralick Junior, diretor da Divisão de Arquitetura e Engenharia da PCDF.

“A gente viu que seria mais vantajoso fazer um novo prédio, adequado à realidade e demanda atual. Trata-se de uma instalação que permitirá melhorias na área pericial e no atendimento ao público”, prossegue.

O investimento do Governo do Distrito Federal (GDF) na obra é de R$ 34 milhões, com a geração de 110 empregos diretos e indiretos

Projeto humanizado

A nova estrutura contará com quatro pavimentos, incluindo um subsolo. A instalação terá salas destinadas aos laboratórios de perícia e para os exames de corpo de delito, além de cartórios, arquivos, celas e espaços para armazenamento de cadáveres. Haverá, ainda, uma área destinada exclusivamente ao atendimento e acolhimento de vítimas de crimes sexuais.

Scoralick destaca o viés “humanizado” do projeto. “Um ponto bem importante desse projeto é que, no prédio novo, o acesso das vítimas e familiares será separado do acesso de detentos, como ocorre hoje. Os detentos não terão contato com ninguém do público externo. Isso é mais uma forma de proteger a população que já está em um momento de vulnerabilidade”, detalha.

O projeto prevê ainda a demolição do atual prédio do IML após a conclusão e entrega das obras. Na área do que será o antigo instituto, será construída uma praça e estacionamentos. Com a nova estrutura já finalizada, a PCDF iniciará o processo de transição da antiga para a nova sede – tudo planejado para não atrapalhar os atendimentos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações de Victor Fuzeira, da Agência Brasília