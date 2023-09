DF tem 387 oportunidades de emprego nesta quinta (14)

No Lago Sul, os cinco cargos para gerente de empresas comerciais recebem o salário de R$ 3.500, o maior do dia

As agências do trabalhador estão com 387 oportunidades de emprego em 14 regiões administrativas do Distrito Federal e em duas cidades do Entorno. Das vagas desta quinta-feira (14), 291 não exigem experiência do candidato.

No Lago Sul, os cinco cargos para gerente de empresas comerciais recebem o salário de R$ 3.500, o maior do dia. Na Zona Industrial, montador de estruturas metálicas (6) ganha R$ 2.711. Motofretista (3) trabalha por R$ 2.500, no Guará.

O setor de vendas está aquecido com 45 oportunidades em local não fixo (1), na Asa Norte (30), em Taguatinga (10) e em Brazlândia (4). Em local não definido, açougueiro (5) trabalha por R$ 1.493 e ajudante de açougueiro por R$ 1.442.

Em Ceilândia, há uma vaga para supervisor administrativo; duas para capoteiro, em Samambaia Sul; e uma para carpinteiro, no Paranoá. Os salários variam de R$ 2.103,20 a R$ 2.400. Costureira de reparação de roupas e sorveteiro podem trabalhar por R$ 1.900 e R$ 1.962, respectivamente.

O dia traz, ainda, vagas para cumim (2), caseiro (1), camareira (11), garçom (6), auxiliar de costura (3), atendente de lanchonete (5), atendente de mesa (28), serralheiro (3), auxiliar operacional de logística (30), instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança (2), motorista entregador (5), copeiro (2) e corretor de imóveis (1). Os salários variam de R$ 1.320 a R$ 1.700.

Quem está cursando administração pode se candidatar a vaga para administrador, na Zona Industrial. Para pessoa com deficiência (PcD), há 109 vagas para repositor de mercadorias e cinco para repositor em supermercado trabalhar em local não fixo, por R$ 1.399. No Guará, ajudante de obras (6) ganha R$ 1.441.

Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das chances do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

*Com informações de Rafaela Atta, da Agência Brasília