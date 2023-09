Jovem é presa com R$120 mil em drogas de origem Boliviana

De acordo com as investigações a jovem, era moradora de Luziânia-GO, e a droga foi despachada através do aeroporto de Rio Branco

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu uma mulher de 29 anos, fim da tarde de hoje, com um quilograma de pasta base de cocaína. A ação policial fez parte da Operação Yen, realizada em parceria com a Receita Federal no final da tarde desta quarta-feira (13).

De acordo com as investigações a jovem, era moradora de Luziânia-GO, e a droga avaliada em R$120 mil reais foi despachada através do aeroporto de Rio Branco, no Acre, com destino o Aeroporto Internacional de Brasília.

Segundo a polícia, depois de misturada com outras substâncias, a pasta base apreendida poderia render até seis quilogramas de cocaína.A substância foi escondida dentro de uma peça automotiva.

Após as providências legais a mulher indiciada foi encaminhada à Carceragem da PCDF, onde permanece a disposição da Justiça Pública.