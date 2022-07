Trânsito é liberado em viaduto 62 no Setor Policial Sul

O GDF liberou o tráfego de veículos no viaduto 62, que liga o Setor Policial Sul ao Eixo W, conhecido como “eixinho de cima”

Nesta sexta-feira (1º) o Governo do Distrito Federal (GDF), através do Detran-DF, liberou o tráfego de veículos no viaduto 62, que liga o Setor Policial Sul ao Eixo W, conhecido como “eixinho de cima”.

A liberação foi acompanhada pelo governador Ibaneis Rocha. Bloqueado em 2020, o trecho faz parte da obra do viaduto na Estrada Setor Policial Militar (ESPM), construído para desafogar o trânsito em horários de pico, principalmente na altura da sede da Polícia Militar do DF.

“Começamos bem o dia com a entrega de uma parte importante desta obra que já vai dar agilidade à vida das pessoas, com menor tempo de deslocamento de casa para o trabalho e, consequentemente, ganho na qualidade de vida”, afirmou Ibaneis Rocha.

Cerca de 90% dos serviços estão concluídos e a previsão é de que tanto a outra alça do viaduto quanto a via que passa por baixo do viaduto 62 sejam entregues e liberadas para o tráfego em até 30 dias.

De acordo com informações da Secretaria de Obras, não haverá novas interdições nem desvios no trânsito local até a conclusão dos serviços.

No projeto, os viadutos são identificados como 62 e 63. O 62 fica na alça de acesso da ESPM ao Eixo W, com 8 m de altura, 33 m de comprimento e 19 m de largura.

Já o outro viaduto, nomeado 63, está localizado na alça de acesso ao Eixo Rodoviário Leste (ERL), sentido L4, e terá 8 m de altura, 29 m de comprimento e 15 m de largura. Cada um deles conta com duas faixas de rolamento.