Linha de ônibus passará a circular na via M3, em Ceilândia

A linha de ônibus 0.353 terá mudanças a partir da próxima segunda-feira (4). Os passageiros que querem embarcar na via M3 de Ceilândia terão acesso ampliado.

A linha fará trajeto circular, saindo do Terminal QNR de Ceilândia e passando pelo trecho 3 do Sol Nascente e pelo Setor O, via M3 e Taguatinga Shopping.

A empresa São José será a responsável pela operação da linha, que circulará em 29 horários de segunda a sexta-feira, em 12 horários aos sábados e em 11 aos domingos.

A tarifa é de R$ 3,80 e os horários, mapa e rota completos estarão disponíveis no site dfnoponto.df.gov.br

Horários de segunda a sexta-feira: 5h35, 6h11, 6h47, 7h23, 8h, 8h36, 9h12, 9h48, 10h25, 11h01, 11h37, 12h13, 12h50, 13h26, 14h02, 14h38, 15h15, 15h51, 16h27, 17h03, 17h40, 18h16, 18h52, 19h28, 20h05, 20h41, 21h17, 21h53, 22h30.

Horários sábado: 7h10, 8h20, 9h30, 10h40, 11h50, 13h, 14h10, 16h30, 17h40, 18h50, 20h, 22h.

Horários domingo: 7h10, 8h20, 9h30, 10h40, 11h50, 14h10, 16h30, 17h40, 18h50, 20h e 22h.

*Com informações da Agência Brasília