Segunda etapa de obras do Parque Sul de Águas Claras são iniciadas

As obras do Parque Sul de Águas Claras chegaram à sua segunda etapa. Foi assinado, nesta sexta-feira (1), a ordem de serviço para dar continuidade à construção do parque.

As obras, que receberam um investimento de R$ 2,8 milhões, são contratadas pela Terracap

O espaço vai começar a ganhar forma com a construção de quadras de vôlei de areia e de tênis, uma pista de patinação, mobiliário urbano e implantação de todo o paisagismo no local.

A área total, de 30,2 mil m², virá com diversas opções de lazer.

Localizado às margens da Avenida Jacarandá, na parte sul da cidade, o Parque Sul é cercado por duas escolas, um hospital particular e muito movimento de pessoas e veículos.

Na primeira etapa, a empresa responsável pela construção fez uma limpeza geral na área, além de construir calçadas com acessibilidade e três estacionamentos de bloquetes com capacidade para 97 vagas.

Apesar de ainda não existirem equipamentos públicos, já tem gente andando por ali. A estudante Paula Leubing, 29 anos, veio de Porto Alegre (RS) há seis meses para a capital e caminha diariamente com o cachorro pelos passeios já prontos.

“Vai ser excelente para a gente, pois não temos um espaço bacana aqui por perto, com natureza, para fazer esporte”, afirma a moradora. Praticante de vôlei em terras gaúchas, Paula disse que também vai usar as novas quadras a serem construídas.

A administradora Fernanda Amorim, 48, também faz caminhada três vezes por semana nas novas calçadas. Fã do Parque da Cidade, no Plano Piloto, agora ela terá um parque no ‘quintal de casa’, bem em frente.

“É mais uma opção para os moradores. A cidade cresceu bastante e precisa de espaços de lazer. Com certeza, serei uma frequentadora assídua”, garante. “Além disso, vai valorizar a região”, emenda ela.

Com o novo investimento, será um total de R$ 3,9 milhões empenhados na construção do Parque Sul.

Ainda estão no projeto, em uma última etapa, a criação de uma lanchonete, sanitários, uma sede administrativa, duas lojas e espaço multiúso.

Este será o segundo parque da região administrativa, que já conta com o Ecológico de Águas Claras, administrado pelo Brasília Ambiental.

Segundo o administrador regional, André Queiroz, trata-se de uma reivindicação de mais de uma década da população, o de ocupar um ponto sem qualquer uso.

“É uma roupagem nova para um local que estava abandonado, trazendo uma sensação de insegurança para a comunidade e comerciantes da região. Uma conquista para a nossa população”, afirma.

“Ainda não tinha um parque urbano em Águas Claras, uma cidade consolidada, e aquela é uma área com muitos edifícios. Estamos trabalhando para que em breve os moradores possam desfrutar desse local”, finaliza o presidente da Terracap, Izidio Santos Junior.

Com informações da Agência Brasília