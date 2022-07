Campanha Varal do Frio recebe doações de agasalhos até o dia 5

O IgesDF prorrogou o prazo com o objetivo de arrecadar mais agasalhos e cobertores, que podem ser entregues nas UPAs, Hospital de Base e HRSM

Aquecer as pessoas em situação de vulnerabilidade é o objetivo da campanha Varal do Frio, promovida pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF). “Aproveitamos a quantidade de unidades do instituto distribuídas por todo o DF para uma ação que possa contribuir com a população carente, que sofre mais neste período em que as temperaturas caem muito”, afirma a presidente do IgesDF, Mariela Souza de Jesus.

A campanha foi prorrogada para que sejam arrecadados mais cobertores e agasalhos. “Em algumas unidade,s as pessoas passaram e já pegaram os casacos nas caixas. Embora o objetivo seja fazer os varais no dia 6, acreditamos que quem pegou o fez porque está precisando, então nosso objetivo já está sendo alcançado” explica Mariela.

A campanha para arrecadar os donativos foi idealizada após os termômetros do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) marcarem, em 19 de maio, o dia mais frio da história, com a mínima de 1,4° graus Celsius na Estação Meteorológica do Gama.

“Com todo esse frio, pensamos numa proposta que possa aquecer tanto os pacientes quanto demais pessoas em situação de vulnerabilidade que não possuem o vestuário adequado para este período”, ressalta a presidente do IgesDF.

A iniciativa conta com apoio tanto dos colaboradores do instituto quanto da população em geral. “Não temos como fazer a lavagem, então pedimos que as doações sejam entregues limpas, facilitando esse trabalho colaborativo, que faz toda a diferença na vida de quem precisa”, lembra Mariela.

Como ajudar

Interessados em contribuir podem deixar as doações até o dia 5 nas caixas que estão identificadas no Hospital de Base do DF (HBDF), Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) e nas 13 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). No dia 6, os varais estarão montados nas unidades. Quem estiver precisando pode pegar a doação no varal.

Com informações da Agência Brasília