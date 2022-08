Traficante anuncia droga nas redes sociais e é preso pela PCDF

Na residência do suspeito foram encontrados R$ 1.546,00 em espécie, porções de maconha, e aparatos para embalar drogas.

Por Tereza Neuberger

[email protected]

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu em flagrante, nesta quarta-feira(17), um homem por tráfico de drogas e receptação após ele ter anunciado a venda de maconha em uma rede social.

Durante as investigações, policiais da 19ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Norte) identificaram um anúncio de venda de maconha em uma rede social. A residência do suspeito que havia feito o anúncio foi monitorada pelos investigadores e quando ele saiu de sua casa foi abordado e flagrado com uma porção de maconha e um aparelho celular produto de furto.

De acordo com a PCDF, em razão da suspeita do armazenamento de mais drogas no local, foi realizada uma busca na casa do suspeito e no interior de seu quarto foi encontrado meio tijolo de maconha, quatro pequenas porções da droga e uma garrafa contendo líquido que aparentemente seria a droga conhecida como loló. Na residência foram encontrados ainda, uma tesoura e uma faca com resquícios de droga, R$ 1.546,00 em espécie, diversos sacos plásticos próprios para guardar drogas, pinos plásticos para guardar drogas, duas balanças de precisão e um aparelho celular, marca LG.

Diante do flagrante o traficante foi conduzido para a delegacia onde foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas e receptação dolosa, em seguida foi conduzido à Carceragem da PCDF onde se encontra à disposição da Justiça.