PCDF prende traficante com 25 pedras de crack na Asa Sul

A mulher fornecia a droga em um matagal para usuários nas proximidades da Rodoviária Interestadual de Brasília.

Por Tereza Neuberger

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, nesta quarta-feira (17), uma mulher de 24 anos, por comercializar drogas atrás de um supermercado para usuários da Rodoviária Interestadual de Brasília.

Após investigações, policiais da 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) constataram que os usuários de crack que ficam nas imediações da Rodoviária Interestadual de Brasília estariam adquirindo a droga em uma matagal localizado atrás do Carrefour Park Sul.

A suspeita dispensou as drogas no matagal no momento da abordagem policial.

A polícia identificou uma mulher, moradora de Ceilândia, que vendia a droga no matagal. No momento em que foi abordada a suspeita tentou ainda, dispensar os entorpecentes no matagal, porém com o apoio dos cães da PCDF, a droga foi localizada. Foram apreendidas 25 pedras de crack, e uma quantia em dinheiro, de acordo com a PCDF.

Três usuários também foram identificados e assinaram termo circunstanciado para serem liberados .Após as providências legais, a traficante foi encaminhada à Carceragem da PCDF onde deverá permanecer à disposição da Justiça. Se condenada, poderá pegar uma pena de 5 a 15 anos de prisão.