Grupo criminoso leva mais de R$60 mil em aparelhos celulares em Samambaia

Os criminosos roubaram trinta aparelhos celulares ao esvaziarem o cofre de uma empresa franqueada de telefonia.

Por Tereza Neuberger

Policiais da 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), desmantelaram uma associação criminosa que realizava diversos roubos, aterrorizando os moradores da região de Samambaia. Durante a operação denominada “Santo de Casa”, três homens foram presos.

Fruto de 4 meses de investigações, a ação realizada na última quarta-feira (16), resultou na prisão de Hugo Ferreira da Costa, de 26 anos, Rodrigo Guilherme Oliveira de Vasconcelos (20 anos) e Vander José de Oliveira Junio, de 25 anos. A participação de um menor no grupo criminoso também foi identificada.

“A ação desses criminosos causou grande prejuízo a uma empresa franqueada de telefonia”, afirma Rodrigo Carbone, delegado adjunto da 26ª DP. De acordo com as investigações foram subtraídos mais de 30 (trinta) aparelhos celulares causando prejuízo estimado superior a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Foi possível constatar que os criminosos atuaram com emprego de grave ameaça e violência contra as pessoas que se encontravam no interior do estabelecimento, e ainda arrombaram o cofre onde era armazenado o estoque dos eletrônicos.

Trio estra em loja de celulares e esvazia cofre deixando prejuízo de mais de R$60 mil.

Em imagens das câmeras de segurança interna da loja, é possível ver o momento em que os assaltantes entram na loja e se dirigem até os fundos. Em seguida, já no interior do estabelecimento é possível notar que os criminosos trocam de roupa e vestem o uniforme da empresa enquanto esvaziam o cofre.

A Operação ocorreu nas cidades de Samambaia-DF, Santo Antônio do Descoberto-GO e em São Sebastião-DF. Os criminosos presos na operação serão indiciados e responderão pelo crime de roubo qualificado.